【yuu積分】yuu夥拍安聯、安達及恒生推APP內買保險功能　可賺1萬yuu積分

▲ 【數碼轉型】yuu獎賞計劃會員人數達370萬 今夥拍安聯、安達及恒生推APP內買保險功能

DFI零售集團（前稱：牛奶國際）旗下全港最大型消費獎賞計劃yuu推出全新APP內功能yuu保險， yuu用戶可在APP內購買安聯保險、安達保險與恒生保險的保險計劃，包括家居、私家車及人壽保險等。yuu指，周三（17日）至12月1日期間，yuu會員凡透過yuu保險投保三項指定保險計劃的任何一項，即可賺取額外1萬yuu積分；如投保全部三項保險計劃， 可賺取3萬yuu積分。此外，透過投保yuu保險，會員每繳交1元保費可賺 1 yuu 積分，而投保指定保險計劃更可於指定期間於香港內的萬寧、惠康、Market Place等獲取額外1倍消費積分。

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現時yuu聯合逾90個品牌，覆蓋全港超過2,500家商店和食肆，自面世以來，獲得超過 370 萬用戶。yuu 獎賞計劃行政總裁 Danni Peirce 表示，今次yuu與三大保險夥伴攜手，挑選一系列保險計劃，期望yuu會員可簡易以親民價投保。她又補充，自從去年夏季yuu獎賞計劃面世，已發出超過1000億yuu積分，答謝會員的日常惠顧。

安聯保險（香港）總經理 Greg Plifka 表示，安聯冀把購買汽車保險的經驗變得簡單、一體及數碼化，與yuu攜手合作，為 yuu 會員提供優厚的保險待遇。安達保險香港及澳門地區總裁杜國威提到，yuu APP 則提供簡便的保險產品，使投保更加方便妥當，冀提供價錢公道的一般保險產品，使會員投保更快、更安心。

恒生銀行保險業務主管兼恒生保險有限公司行政總裁林禧彥表示，恒生保險很高興夥拍 yuu 獎賞計劃，獨家提供人壽保險方案。恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，恒生銀行近年積極發展金融科技，提升數碼銀行能力，今次透過yuu一個數碼平台就能簡單方便地購買恒生保險的產品，同時滿足客戶對生活品味的追求，將繼續探索機遇，透過活用應用程式介面（API）以拓展恒生的數碼保險服務。

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