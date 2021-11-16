【數碼轉型】yuu獎賞計劃會員人數達370萬　今夥拍安聯、安達及恒生推APP內買保險功能

▲ 左起：安聯保險（香港）總經理 Greg Plifka；yuu 獎賞計劃行政總裁 Danni Peirce； 恒生銀行保險業務主管兼恒生保險有限公司行政總裁林禧彥； 安達保險香港及澳門地區總裁杜國威

DFI零售集團（前稱：牛奶國際）旗下全港最大型消費獎賞計劃 yuu 推出全新APP 內功能 yuu 保險， yuu 用戶可在 APP 內購買安聯保險、安達保險與恒生保險的保險計劃，包括家居、私家車及人壽保險等。

現時yuu聯合逾 90 個品牌，覆蓋全港超過 2,500 家商店和食肆，自面世以來，獲得超過 370 萬用戶。yuu 獎賞計劃行政總裁 Danni Peirce 表示，今次yuu 與三大保險夥伴攜手，挑選一系列保險計劃，以迎合顧客不同需要，期望yuu 會員可簡易以親民價投保。她又補充，自從去年夏季yuu 獎賞計劃面世，已發出超過1000億yuu積分，答謝會員的日常惠顧。

yuu 指，周三（17日）至12月1日期間，yuu 會員凡透過 yuu 保險投保三項指定保險計劃的任何一項，即可賺取額外1萬yuu積分；如投保全部三項保險計劃， 可賺取3萬yuu積分。此外，透過投保 yuu 保險，會員每繳交1元保費可賺 1 yuu 積分，而投保指定保險計劃更可於指定期間於香港內的萬寧、惠康、Market Place等獲取額外1倍消費積分。

安聯保險（香港）總經理 Greg Plifka 表示，安聯以客人為本，冀把購買汽車保險的經驗變得簡單、一體及數碼化，今次欣然與 yuu 攜手合作，為 yuu 會員提供優厚的保險待遇。安達保險香港及澳門地區總裁杜國威提到，yuu APP 則提供簡便的保險產品，使投保更加方便妥當，冀提供價錢公道的一般保險產品，使會員投保更快、更安心。

恒生銀行保險業務主管兼恒生保險有限公司行政總裁林禧彥表示，恒生保險很高興夥拍 yuu 獎賞計劃，獨家提供人壽保險方案。恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，恒生銀行近年積極發展金融科技，提升數碼銀行能力，今次透過yuu一個數碼平台就能簡單方便地購買恒生保險的產品，同時滿足客戶對生活品味的追求，將繼續探索機遇，透過活用應用程式介面（API）以拓展恒生的數碼保險服務。

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