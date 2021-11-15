【食品安全】台灣食物研究揭植物油精煉含致癌物 嬰兒奶粉含量最高

據台灣《聯合報》報導，台灣成功大學毒物研究中心研究指出，二單氯丙二醇酯、三單氯丙二醇酯和縮水甘油酯皆為產品加工過程中產生的致癌物，當中以棕櫚油含量最高，其致癌物會在植物油精煉的過程中形成，而製造嬰兒奶粉時也會用上精煉油，長期過量攝取可能增加致病風險。

據歐盟評估，成人每日縮水甘油的耐受量為每公斤體重0.8微克。所以換算下來60公斤的成年人一天可攝入的量是48微克，也就是一天吃超過100克的奶粉就超標了，相對而言，嬰幼兒勢必吃一點點就更容易超標。

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責任編輯：龍紀瑩

