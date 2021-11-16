英保守黨再爆醜聞 女議員控約翰遜父性騷擾

英國保守黨繼早前有議員被揭收受利益後，再傳出醜聞。一名保守黨女議員指控首相約翰遜父親多年前對其性騷擾，但約翰遜父親僅表示不記得這名女議員，並稱對她的指控沒有回應。

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英國天空電視台（Sky News）主持一個跨黨派討論小組，由4個女議員探討倫敦女子埃弗拉德（Sarah Everard）今年初遭警員性侵殺害後，她們可如何應對針對女性的暴力行為。

其中盧嘉蓮（Caroline Nokes）為現任Romsey and Southampton North選區議員，她談及自己2003年仍是保守黨於該區的參選人時，曾遭黨友性騷擾。

盧嘉蓮向天空電視台形容，性騷擾她的人是一個真正出名的人（really prominent man），當時代表保守黨於德文郡的Teignbridge選區參選。

盧嘉蓮表示這個人當時於保守黨會議上出盡全力拍打她的屁股，這人其後更語帶雙關向她表示：「噢，Romsey，你有一個漂亮的席位（臀部）。」（oh, Romsey, you've got a lovely seat'.）

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天空電視台指出，約翰遜父親史丹利（Stanley Johnson）當時正代表保守黨於德文郡Teignbridge選區參選，但其後敗選。

史丹利回應英媒指，他已經完全不記得盧嘉蓮這個人，然後表示自己沒有回應。

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責任編輯：鄭錦玲