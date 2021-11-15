  • 24°C
香港時間 : 20211116日 (二) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高等教育】美國大學生性別嚴重失衡 逾七成男性放棄上大學

理財智慧 19:34 2021/11/15

分享：

據美國《華爾街日報》報道，美國非牟利機構國家學生資訊交換中心（National Student Clearinghouse）研究顯示，美國大學生性別嚴重失衡，當地大學在校學生人數減少150萬，當中七成為男生，兩性人數差距前所未有。

數據顯示，在2020至2021學年期間，美國大學的在校女性佔比達到59.5%的紀錄高位，而男生佔比僅為40.5%。與五年前相比，美國大學的在校學生人數減少了150萬，減少的71%都是男生。

在兩年制和四年制大學中，這種差距都存在，並在過去40年來一直緩媛擴大。畢業人數上的性別差異就更為明顯，據美國教育部數據指，2012年開始就讀四年制大學的美國女性中，有65%的人在六年後，即2018年前獲得學位，相比之下，同期能拿到學位的男生只有59%。

【內房危機】 融創折讓配股及減持融創服務 籌74億元還債 孫宏斌另出資35億無息借款 【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：龍紀瑩
 

香港 大學 畢業 美國 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款