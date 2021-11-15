【高等教育】美國大學生性別嚴重失衡 逾七成男性放棄上大學

據美國《華爾街日報》報道，美國非牟利機構國家學生資訊交換中心（National Student Clearinghouse）研究顯示，美國大學生性別嚴重失衡，當地大學在校學生人數減少150萬，當中七成為男生，兩性人數差距前所未有。

數據顯示，在2020至2021學年期間，美國大學的在校女性佔比達到59.5%的紀錄高位，而男生佔比僅為40.5%。與五年前相比，美國大學的在校學生人數減少了150萬，減少的71%都是男生。

在兩年制和四年制大學中，這種差距都存在，並在過去40年來一直緩媛擴大。畢業人數上的性別差異就更為明顯，據美國教育部數據指，2012年開始就讀四年制大學的美國女性中，有65%的人在六年後，即2018年前獲得學位，相比之下，同期能拿到學位的男生只有59%。

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責任編輯：龍紀瑩

