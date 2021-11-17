【MIRROR 5G Plan】CSL 推MIRROR 5G Plan送MIRROR珍藏卡 鏡粉掀換卡潮

香港電訊（6823）旗下csl.在周一（15日）宣布推出「csl. 5G x MIRROR」服務計劃之後，即吸引大批鏡粉申請，就算有些人原有的服務未到期，也急不及待上台，因為大家都希望能藉此支持偶像，當然贈送的收藏品更吸引，大家都希望盡快擁有。

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由於送出的MIRROR珍藏卡是盲卡，即大家要抽到打開封套才知道是否自己的心儀偶像，結果....現在市場上就再掀起一遍換卡潮。其中有姜濤的粉絲就說，上台後獲得17張卡，結果一張姜濤都沒抽中，簡直要哭崩了。就算有抽中的，也未必是VR特別版，結果同樣是要去交換。因此，有粉絲就質疑，為甚麼已經用高昂月費申請了偶像專屬計劃，也不能夠正正經經的送出一套珍藏卡。

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另一方面，鏡粉最常或最喜歡出沒甚麼地方？當然九龍灣展貿。眾所周知，ViuTV的大本營就在九展，本月3日MIRROR成軍三周年就在九展舉行了三場生日派對，邀請了大批嘉賓和鏡粉參加，即使未能獲得派對入場券的粉絲，也同樣去到現場感受一下現場氣氛，當日除了九展中庭放滿了12 Fans Club送來的汽球擺設和花籃，還有不少Fans親手製作了各式其式的應援物品在現場派發，場面好不熱鬧。

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不過，事後就有粉絲在吐嘈，進入了九展就猶如進入了結界，原來很多人的電話都不能接收，即使免強能接受到的，通話質素也欠理想。所以當CSL宣布推出「csl. 5G x MIRROR」服務計劃，粉絲們先得興奮，然後就紛紛議論，很想轉台，但又因在九展會接收不到而心大心細。

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正當大家仍在諗緊要不要上台之際，鏡粉們可放心了，因為你們的訴求CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠知道了，他聞言九展接收欠佳即說，問題很易解決，他會立即回去處理。

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記者：張以正