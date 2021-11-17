  • 23°C
香港時間 : 20211117日 (三) 09:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

芝麻街首現亞裔角色 7歲韓裔女孩「芝英」登場

環球社會熱點 08:05 2021/11/17

分享：

美國經典兒童節目《芝麻街》熱播多年，即將出現首個亞裔木偶角色。一個名為「芝英」的7歲韓裔女孩角色會在本月《芝麻街》節目中登場，其控制員亦為韓裔美國人。《芝麻街》工作室表示，創造該亞裔角色是為迎合社會潮流。

美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊 【下一頁】

「芝英」（Ji-Young）接受採訪時表示，根據韓國傳統，自己的名字帶有聰明及勇敢的含義，當中的「芝」字亦有芝麻的意思。「芝英」為《芝麻街》節目52年來，首個亞裔美國人角色，將在本月節目《See Us Coming Together: A Sesame Street Special》中首次登場。

據悉，屆時登場的名人還包括日本網球名將大坂直美、華裔著名演員劉思慕等，節目預料在感恩節推出。

《芝麻街》熱門角色及其設定

    點擊圖片放大
    +7
    +6

「芝英」設定是一名年僅7歲的女孩，喜愛電結他和滑板，背後控制員是現年41歲的韓裔美國人Kathleen Kim。她2014年獲《芝麻街》工作室錄取，翌年正式加入布偶團隊。

拜登黨友成立語言平等委員會 保障拉丁裔亞裔選民 【下一頁】

《芝麻街》工作室創意及製作行政副總監Kay Stallings表示，和許多美國公司一樣，《芝麻街》在引發Black Lives Matter平權運動的弗洛伊德（George Floyd）案件，以及眾多亞裔歧視事件後作出反思，決定推出「芝英」角色迎合當下社會潮流（meet the moment）。

她表示，「芝英」將教導小朋友成為一個正直的人（upstander），能夠指出身邊帶有種族偏見的人和事。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
2021/11/12
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
牛津研究指南亞裔體内常見基因 增新冠重症風險1倍
2021/11/05
牛津研究指南亞裔體内常見基因 增新冠重症風險1倍
拜登黨友成立語言平等委員會 保障拉丁裔亞裔選民
2021/09/23
拜登黨友成立語言平等委員會 保障拉丁裔亞裔選民
美國3黑人男子專搶亞裔婦女 因為刻板印象？
2021/09/22
美國3黑人男子專搶亞裔婦女 因為刻板印象？
美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高
2021/08/31
美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高

你可能感興趣

【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
13:27 2021/11/12
【亞裔歧視】美國苗裔奧運體操金牌慘遭胡椒噴霧攻擊
牛津研究指南亞裔體内常見基因 增新冠重症風險1倍
17:30 2021/11/05
牛津研究指南亞裔體内常見基因 增新冠重症風險1倍
拜登黨友成立語言平等委員會 保障拉丁裔亞裔選民
18:02 2021/09/23
拜登黨友成立語言平等委員會 保障拉丁裔亞裔選民
種族主義 網絡熱話 歧視 美國 亞洲

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
【利物浦恐襲】現場片段曝光 的士一停即爆炸
【利物浦恐襲】現場片段曝光 的士一停即爆炸
英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批
英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批
法國國旗棄「歐盟藍」 馬克龍低調重用海軍藍惹疑雲
法國國旗棄「歐盟藍」 馬克龍低調重用海軍藍惹疑雲
新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間08:00）
【利物浦恐襲】的士爆炸釀1死 英國提升恐襲級別至非常嚴重（第二版）
【利物浦恐襲】的士爆炸釀1死 英國提升恐襲級別至非常嚴重（第二版）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款