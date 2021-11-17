芝麻街首現亞裔角色 7歲韓裔女孩「芝英」登場

美國經典兒童節目《芝麻街》熱播多年，即將出現首個亞裔木偶角色。一個名為「芝英」的7歲韓裔女孩角色會在本月《芝麻街》節目中登場，其控制員亦為韓裔美國人。《芝麻街》工作室表示，創造該亞裔角色是為迎合社會潮流。

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「芝英」（Ji-Young）接受採訪時表示，根據韓國傳統，自己的名字帶有聰明及勇敢的含義，當中的「芝」字亦有芝麻的意思。「芝英」為《芝麻街》節目52年來，首個亞裔美國人角色，將在本月節目《See Us Coming Together: A Sesame Street Special》中首次登場。

據悉，屆時登場的名人還包括日本網球名將大坂直美、華裔著名演員劉思慕等，節目預料在感恩節推出。

《芝麻街》熱門角色及其設定

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「芝英」設定是一名年僅7歲的女孩，喜愛電結他和滑板，背後控制員是現年41歲的韓裔美國人Kathleen Kim。她2014年獲《芝麻街》工作室錄取，翌年正式加入布偶團隊。

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《芝麻街》工作室創意及製作行政副總監Kay Stallings表示，和許多美國公司一樣，《芝麻街》在引發Black Lives Matter平權運動的弗洛伊德（George Floyd）案件，以及眾多亞裔歧視事件後作出反思，決定推出「芝英」角色迎合當下社會潮流（meet the moment）。

她表示，「芝英」將教導小朋友成為一個正直的人（upstander），能夠指出身邊帶有種族偏見的人和事。

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責任編輯：李俊儀