KENNEDY 38再度加推　首批折實均呎不用3萬　新地：定價實屬「自住、投資佳選」 

新地（00016）、會德豐地產、恒地（00012）合作發展的堅尼地城KENNEDY 38加推3號價單，涉及35伙，折實價由628.29萬元起。新地副董事總經理雷霆同時公布銷售安排，定於周六（11月20日）首度賣樓，共推130伙，折實平均呎價約27,522元，又明言首輪推售單位的定價屬「自住、投資佳選」。

據3號價單顯示，單位定價698.1萬元1,107.1萬元，實用呎價約29,268元至34,242元，以最高總折扣計，折實價由628.29萬元起，至最貴996.39萬元，折實呎價則約26,341元30,818元。新地代理副總經理唐錦江說，今次屬原價加推，而KENNEDY 38迄今累收近900個購樓意向登記。

被問到集團推盤部署，雷霆說，集團本月三盤齊發，其中元朗The YOHO Hub料很快獲批預售。資料顯示，The YOHO Hub為元朗站上蓋項目，建有4座住宅大樓，合共提供1,030個單位。

KENNEDY 38示範單位曝光 一房廁所設雙門 客廁/套廁隨意揀【下一頁】

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