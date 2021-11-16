【BNO移民英國】房屋租金創13年最快升幅 平均月租過萬

英國1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO赴英，英國樓市成為熱門議題之一。當地最新調查指出，英國房屋租金創13年來最快增長，平均每月租金高達968英鎊。

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英國物業網站Zoopla調查顯示，全英國9月私人房屋的租金比去年相期上升4.6%，平均每月租金達到968英鎊（約1.01萬港元），升幅是自2008年金融海嘯以來，13年錄得最強勁增長。若排除倫敦樓市數據，全英租金接年更是增加6%，為14年來高位。

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英格蘭西南部為2021年第3季升幅最大地區，租金接年上升9%。但多塞特郡（Dorset）的Purbeck錄特最高增長，租金按年升幅高達16.2%。Zoopla指出，由於樓市持續供不應求，租金一直被推高。

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Zoopla首席調查員吉爾摩（Grainne Gilmore）表示，英國民眾陸續重回辦公室工作，市區房屋需求加大，而且租屋供應仍然緊張，導致當地第3季租金上升。吉爾摩亦指，一如買賣市場，更多英國租客希望尋找空間更大﹑郊區或是海邊的房屋。

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責任編輯：吳漢培