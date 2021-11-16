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曾叫Elon Musk捐錢　聯合國提計劃書　解釋66億美元如何解決飢荒問題

環球政經 19:46 2021/11/16

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早前Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）回應聯合國世界糧食計劃署（WFP）捐出60億美元（約467億港元）以解決全球飢荒的問題，表示只要提出解決方法就會捐錢。在周一（15日），WFP署長David Beasley就向Elon Musk提交詳細計劃書。

日前，David Beasley呼籲Elon Musk捐出60億美元以解決全球飢荒問題。對此，Elon Musk表示只要提出解決方法就會捐錢。David Beasley再次回應指會在數日內公布解決方案。

世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案　【下一頁

David Beasley周一在社交媒體對Elon Musk喊話，「這是你要的，我們隨時準時與你進行，以及其他認真打算拯救生命的人對話。為避免2022年出現饑荒危機，需要有66億美元（約514億港元）。貼文附上報告連結。報告指出66億美元將幫助43個國家或地區共4200萬人免於飢餓。

66億美元解決方案詳情：

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責任編輯：黃苑筠

糧食供求 聯合國 馬斯克 Tesla

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