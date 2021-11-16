【ESG】財庫局陳浩濂：ESG、綠色金融將成資金流入低碳經濟關鏈　香港擁完整綠色融資生態圈

▲ 財庫局陳浩濂：ESG、綠色金融將成資金流入低碳經濟關鏈 香港擁完整綠色融資生態圈

近年市場逐漸認同企業的環境、社會及治理（ESG）策略與公司的可持續成長、駕馭不明朗環境的能力息息相關，今日《香港經濟日報》主辦「ESG及綠色金融論壇暨嘉許禮 2021」，討論企業與ESG議題的關係。

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財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動政辭時指，ESG及綠色金融是推動資金流向低碳經濟關鏈，隨著中國以至亞洲的綠色金融需求增加，本港作為領先金融中心，有條件成為綠色企業及綠色項目首選投資平台。

陳浩濂強調，港府有決心推動香港成為綠色金融樞紐，當局會提供必要的基建及動力，吸引更多機構使用香港金融市埸及專業服務。

香港能組成完整綠色融資生態鏈

事實上，港府為鼓勵更多企業利用香港資本平台為綠色項目融資，同時為潛在發行人提供新基準，政府在2018年發行總值35億美元綠色債券，今年2月發行第二批總值25億美元的債券，是全球最大的政府類別美元計價綠色債券。陳浩濂稱，上述債券深受環球投資者歡迎，其中30年期的綠色債券，是亞洲區內政府發行的綠色債券中年期最長的。

陳浩濂指出，香港能夠提供一站式服務，包括由安排銀行、法律顧問及外部評審機構等金融和專業服務機構所組成的一個完整生態鏈。

本港綠色金融產品更趨多元化

陳浩濂提到，去年在香港安排和發行的綠色債券和貸款總額達120億美元，累計金額超過380億美元。陳浩濂又指，本港綠色金融產品更趨多元化，包括綠色可轉換債券、綠色零售存款證、大灣區主題綠債、A股ESG為主題的離岸ETF等。

香港經濟日報集團 （00423） 執行董事兼公司秘書及財務主管王清在致辭時表示，ESG 及綠色金融等工作並非單靠政府及金融企業推動，而是需要社會各持分者一同參與實踐。

王清指出，疫情出現後，不乏投資者愈趨重視ESG，用手上資金支持相關表現良好的公司，在不明朗環境下，ESG 評分較高的企業，抗跌力一般較強韌，隨著ESG已成常態，企業要持續關注及提升ESG表現，而銀行等金融企業因應市場求，加強審視及分析企業ESG，同樣有助推進綠色金融。

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記者：李哲毅