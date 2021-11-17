【有相睇】黃大仙上車盤　一房385萬易手　首期不用40萬

樓價持續高企，但只要不嫌舊，市區亦有400萬元以下的放盤。富誠地產高級物業顧問羅文通說，黃大仙富祐大廈中層A室，實用面積253平方呎，一房間隔，原叫價398萬元，放盤約1個月，終減價13萬元，以385萬元易手，實用呎價約15,217元。

代理透露，新買家為區外客人，購入單位自住。從代理提供的相片可見，單位室內裝修企理，外望樓景。代理表示，富祐大廈現時放盤量5個，多數連租約放售，僅1個交吉放賣。據了解，原業主於2011年1月以169萬元購入上址，持貨10年，現帳面獲利約216萬元，物業期內升值約1.28倍。

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資料顯示，富祐大廈位於黃大仙蒲崗村道75號，早於1978年4月開始入伙，建有1座住宅大廈，提供200個單位，實用面積由239平方呎起，至最大388平方呎。

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