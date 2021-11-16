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食住元宇宙Metaverse　美股中尋寶

股市 18:05 2021/11/16

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元宇宙（Metaverse）概念熱炒，要尋寶有何選擇？致力剖析環球政治局勢並評估對財金市況影響的李卓穎（Vivian），深入淺出為你分析。

重溫《ET開市直擊》足本版：

 

 

 

欄名 : 3分鐘睇股

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