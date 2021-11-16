【虛擬貨幣】AMC院綫將提供柴犬幣支付 最快2個月內推行

AMC院綫公司(美：AMC)行政總裁Adam Aron在社交媒體上表示，AMC院綫將於60至120日內接受柴犬幣作為綫上支付選項。Adam Aron又指，將通過加密貨幣支付服務提供商BitPay來接受柴犬幣的綫上支付。

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Adam Aron在上周的財報會議上曾表示，公司除了接受比特幣作為支付選項外，未來還會接受其他主流加密貨幣作為支付選項，例如萊特幣、以太坊以及柴犬幣。

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上周，AMC院綫公布了2021財年第三季度業績報告。根據報告顯示，第三季度營收7.63億美元，同比增長536%，凈虧損2.24億美元，同比大幅收窄，去年同期凈虧損9.06億美元。

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責任編輯：羅浩濂