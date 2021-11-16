馬斯克捐身家計劃書曝光 世界糧食計劃署行政費幾多？

Tesla創辦人馬斯克早前稱世界糧食計劃署（WFP）要解釋如何運用捐款，才會遵守承諾捐出2%身家。WFP行政總裁比斯利在網上刊登詳細計劃書，包括提供行政費等具體成本金額，更點名馬斯克稱已準備好與其對話。

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比斯利（David Beasley）周一（15日）於Twitter發文，形容全球這場緊迫及史無前例的飢餓危機是可避免的。

比斯利點名馬斯克（Elon Musk）指：

這就是你所要求的一份清晰計劃及公開會計報告，我們已經準備好和你對話。 （You asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you.）

根據比斯利上載名為「向億萬富豪的一次性呼籲」（A one-time appeal to billionaires），以下為WFP計劃運用60億美元的具體範疇：

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比斯利上月點名馬斯克及Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）等富豪，指他們只要捐出約60億美元（約468億港元），就有助拯救4,200萬受飢荒之苦的人。

馬斯克上月底要求WFP解釋60億美元如何解決全球飢荒，稱如果WFP能夠準確列明這筆錢的用途，他會立即出售Tesla股票並捐錢。

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責任編輯：鄭錦玲