馬斯克捐身家計劃書曝光 世界糧食計劃署行政費幾多？

Tesla創辦人馬斯克早前稱世界糧食計劃署(WFP)要解釋如何運用捐款,才會遵守承諾捐出2%身家。WFP行政總裁比斯利在網上刊登詳細計劃書,包括提供行政費等具體成本金額,更點名馬斯克稱已準備好與其對話。

比斯利(David Beasley)周一(15日)於Twitter發文,形容全球這場緊迫及史無前例的飢餓危機是可避免的。

比斯利點名馬斯克(Elon Musk)指:

這就是你所要求的一份清晰計劃及公開會計報告,我們已經準備好和你對話。

(You asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you.)