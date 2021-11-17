貝索斯發展太空探索被批 「解決氣候問題的投資更多」

近年多間大企業爭相發展太空探索業務，但舉動被不少人批評，指摘應該利用資源保護地球。亞馬遜創辦人貝索斯早前受訪時反擊，表示自己在處理氣候問題的投資更多，強調探索太空及保護地球可以雙軌並行。

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上周在美國首都華盛頓舉行的Ignatius論壇上，亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）被問及如何看待發展太空探索被批評。貝索斯表示，投資太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的資金，比不上向貝索斯地球基金（Bezos Earth Fund）投資的金額。

貝索斯更指，大眾保護地球與太空探索的關連，表示兩者同為必要事項，而且可以同時發展。貝索斯稱為維持人類文明發展，無可避免需要尋求探索其他星球資源。不過貝索斯亦承認，保護地球議題上仍然問題需要解決。

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2020年，貝索斯成立貝索斯地球基金，宣布投資100億美元（約778億港元），向致力解決氣候問題的科學家﹑環保人士及機構撥出資助，至今已撥款9.47億美元（約74億港元）。聯合國氣候變化大會舉行期間，貝索斯亦加碼，承諾提供20億美元（約156億港元）資金，幫助恢復大自然。

不過，CNBC報道，自從7月卸任亞馬遜行政總裁一職後，貝索斯更致力投身發展太空探索，抽出更多時間經營藍色起源。

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責任編輯：吳漢培