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【新冠疫苗】美國多州再推抽獎 力谷兒童打針

環球社會熱點 18:17 2021/11/16

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美國早前批准5至11歲兒童接種新冠疫苗，多個州分為鼓勵兒童接種新冠疫苗，效仿為成年人「谷針」時推出的抽獎計劃，獎品包括獎學金等。而紐約州等部分地區，獎品更包括預付扣帳卡及棒球比賽門票。

美國部分地區疫情反彈 福西再呼籲接種新冠疫苗 【下一頁】

《紐約時報》報道，多個州分及城市公布的不同兒童谷針獎勵多為現金和獎學金。在德州聖安東尼奧市（San Antonio）和美國第3大城市芝加哥，若家長讓子女在診所接種新冠疫苗，可獲1張價值100美元（約780港元）連鎖超市的禮品卡。

紐約州已接種疫苗的5至11歲兒童可參加一系列抽獎，獎品包括50個，2年或4年制紐約州高等教育全額獎學金名額。美國俄亥俄州（Ohio）亦有Vax-2-School計劃，將為當地大學提供150個1萬美元（約7.8萬港元）獎學金名額，及5個10萬美元獎學金名額。

美弗州藥房打錯成人版新冠疫苗 112兒童或接種過量 【下一頁】

同樣以獎學金作谷針獎勵的還有明尼蘇達州（Minnesota），對象則為12至17歲的青少年，他們接種疫苗後可獲1張價值200美元（約1,560港元）Visa禮品卡，並可參加一系列抽獎，獎品包括5個10萬美元（約78萬港元）高等教育獎學金名額。

其他獎勵方面，西弗吉尼亞州（West Virginia）將提供教育儲蓄基金作獎勵，並計劃提供一個大獎，當地1所學校將獲得10萬美元獎勵，以及和州長賈斯蒂斯（Jim Justice）及其寵物狗一同參加假期派對機會。另外，該州亦提供100個終身狩獵和捕魚許可牌照名額作獎品。

紐約市已接種疫苗兒童則可選擇獲得100美元的預付扣帳卡（debit card），參觀自由女神像門票或棒球比賽門票。

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責任編輯：李俊儀

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