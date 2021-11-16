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【新股IPO】百心安2185今日起招股 入場費約1.24萬元

股樓投資 18:28 2021/11/16

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中國創新介入式心血管裝置公司百心安（新上市編號：02185）由16日（周二）起至周五（16日）招股，計劃全球發售1,793.7萬股H股，其中香港公開發售佔10%，國際發售佔90%；招股價介乎21.26至24.53元，每手500股，入場費約12,389元，11月26日掛牌；華泰國際為獨家保薦人。

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百心安是次集資所得，其中62%擬用作撥付正在進行的確認性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及核心產品Bioheart的計劃中商業化上市；21.3%用作撥付在中國正在進行的隨機對照臨床試驗以及腎神經阻斷在研產品第二代Iberis的持續開發；6.7%用於撥付管線中其他在研產品的研發、進行中臨床前研究及已規劃的臨床試驗；10%作一般企業及營運資金用途。

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選

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記者：張以正

港股 IPO

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