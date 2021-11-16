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【自動駕駛】本田自動駕駛越野工作車　可在惡劣環境持續工作8小時（有片）

科技 20:00 2021/11/16

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​​本田推出了第二代AWV工作車，並正於一個太陽能發電站的建築工地中工作。

自動化技術已經被廣泛用於各種工作場所，汽車公司​​本田（Honda）早於2018年，就開始引入相關技術，並公布了研發自動駕駛工作車（Autonomous Work Vehicle，AWV）概念。最近​​本田更推出了第二代AWV工作車，並正於一個太陽能發電站的建築工地中工作。

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本田最近發布一條影片，提到本田與工程公司Black＆Veatch最近合作推出第二代AWV。工作車雖然小巧，但可負載399公斤貨物，若加上拖架，共可運載740公斤的貨物。

而這款AWV適用於越野地區，充滿一次電後，可以在惡劣天氣下連續工作8小時。車子四周都設有感應器、GPS及雷達等裝置，配上拖架可在1000英畝的工地中穿梭，運載水、建築材料及其他物品。而該AWV不需人手操作，可以提升建築效率。

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值得一提的是，目前本田仍未正式將這款AWV推出民用及商用市場，僅是跟不同的單位合作，提供無人駕駛工作方案。

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責任編輯：曾曉汶

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