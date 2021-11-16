【內房危機】宣布業務正常未涉母公司交易 佳兆業健康復牌全日炒上25%

因母公司佳兆業集團(01638)捲入財務危機而一度停牌的旗下公司佳兆業健康(00876)宣布，有關控股股東佳兆業集團未支付若干金融產品及停止派付2021年中期股息一事，該集團澄清，其並無涉及或參與有關佳兆業控股之交易。佳兆業健康今日復牌後造好，全日大升25%收報0.122元。另外兩間同系公司佳兆業資本(00936)和佳兆業美好(02168)同於今日復牌，同挫10%，分別收報0.41元和13.5元。至於佳兆業集團則繼續停牌。

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佳兆業健康指出，目前集團業務經營正常，目前尚未獲得佳兆業控股任何財務援助，不論以貸款或財務擔保形式，認為佳兆業控股所面臨之任何流動資金問題將不會對其營運產生重大不利影響。佳兆業美好及佳兆業資本亦表示，未有參與佳兆業控股的交易。

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近日市場傳出，佳兆業集團的部分債權人據報尚未收到上周應付的債券利息，並已啟動倒數30天的寬限期。

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