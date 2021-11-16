【異動股】通過員工股權激勵計劃 保利物業炒高近兩成

保利物業 （06049） 董事會通過確認員工股票激勵計劃，根據計劃，董事會將確定激勵對象及授予的限制性股票數量，計劃須取得國資委同意並經公司股東於臨時股東大會上批准，方可實施，首次授予方案激勵對象範圍為符合計劃激勵對象確定原則的公司董事（不含獨立非執行董事）、高級管理人員以及對公司整體業績和持續發展有直接影響的管理骨幹及技術骨幹。

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憧憬公司營運效率提高及物管股回暖，保利物業今日股價一度升至58元，創1個月高位，收市報54.4元，升幅仍達到19.2%。

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