  • 24°C
香港時間 : 20211116日 (二) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】通過員工股權激勵計劃 保利物業炒高近兩成

股樓投資 17:37 2021/11/16

分享：

保利物業 （06049） 董事會通過確認員工股票激勵計劃，根據計劃，董事會將確定激勵對象及授予的限制性股票數量，計劃須取得國資委同意並經公司股東於臨時股東大會上批准，方可實施，首次授予方案激勵對象範圍為符合計劃激勵對象確定原則的公司董事（不含獨立非執行董事）、高級管理人員以及對公司整體業績和持續發展有直接影響的管理骨幹及技術骨幹。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

憧憬公司營運效率提高及物管股回暖，保利物業今日股價一度升至58元，創1個月高位，收市報54.4元，升幅仍達到19.2%。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

異動股 經濟 保利物業（06049） 國資委 股票

上一篇文章

【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元

下一篇文章

【新股IPO】宏信建發傳已啟動預路演 計劃集資3億至5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款