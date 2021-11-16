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【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973）

股市 17:40 2021/11/16

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強勢股有何選擇？《ET講股通》主持梁耀康（Dave）建議投資者可留意歐舒丹LOCCITANE（00973），想知買賣策略，立即點擊收看／收聽：

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欄名 : 潛力股精選

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