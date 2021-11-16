【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973） 股市 17:40 2021/11/16 分享： 強勢股有何選擇？《ET講股通》主持梁耀康（Dave）建議投資者可留意歐舒丹LOCCITANE（00973），想知買賣策略，立即點擊收看／收聽： 重溫《ET講股通》足本版： 逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 *同場加映 →【ET財智Talk】美股陷極端貪婪 回調風險高？丁sir為你分析Tesla、Nvidia前景（立即收看） 欄名 : 潛力股精選 相關文章 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 2021/11/10 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 兩電加價利好股價？ 港燈、中電前景如何？ 2021/11/10 兩電加價利好股價？ 港燈、中電前景如何？ 港股V型反彈 是否已跌夠？ 2021/11/10 港股V型反彈 是否已跌夠？ 憧憬內地放寬銀根 內房有冇機會翻身？ 2021/11/10 憧憬內地放寬銀根 內房有冇機會翻身？ 【ET講股通】梁耀康：懷疑中開展升浪？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 今日 【ET講股通】梁耀康：懷疑中開展升浪？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 你可能感興趣 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 12:25 2021/11/10 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 兩電加價利好股價？ 港燈、中電前景如何？ 16:20 2021/11/10 兩電加價利好股價？ 港燈、中電前景如何？ 港股V型反彈 是否已跌夠？ 16:15 2021/11/10 港股V型反彈 是否已跌夠？ 知多啲 【ET開市直擊】佳兆業觸發內房危機第二波？ 兩電加價公用股可翻兜嗎（附Time code） 【ET開市直擊】佳兆業觸發內房危機第二波？ 兩電加價公用股可翻兜嗎（附Time code） 【ET開市直擊】騰訊績差股價危？ 「雙11」要睇啲乜（附Time code） 【ET開市直擊】騰訊績差股價危？ 「雙11」要睇啲乜（附Time code） 【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code） 【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code） 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】本周7潛力股一次過睇晒 2021/11/12 【潛力股精選】本周7潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999） 2021/11/12 【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999） 【潛力股精選】股領袖：信義能源（03868） 2021/11/11 【潛力股精選】股領袖：信義能源（03868） 【潛力股精選】孫運喜：惠理（00806） 2021/11/10 【潛力股精選】孫運喜：惠理（00806） 【潛力股精選】伍禮賢：港交所（00388） 2021/11/10 【潛力股精選】伍禮賢：港交所（00388） 港股 L'OCCITANE（00973） 元宇宙 CCI AR