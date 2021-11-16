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【大行報告】 高盛料銀行業將受惠於加息周期 籲買呢隻銀行股

股樓投資 17:43 2021/11/16

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高盛發表研究報告指，美國通脹數據高出預期，因此該行將美聯儲加息時間表預測提前至7月22日。高盛指，通常一個月HIBOR與聯邦基金利率有三個季度的滯後，考慮到聯邦基金利率上升，料2024年1個月HIBOR約為1%，現時銀行股的股價領先12個月HIBOR╱LIBOR約一個季度。

高盛予香港銀行股最新投資評級及目標價﹕

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該行表示，參考上個加息周期，當時中銀香港（02388）及恒生銀行（00011）等大型香港本地銀行淨息差（NIM）貝塔系數對HIBOR為約0.2倍，即HIBOR每上升100個基點，淨息差即提升約20個基點。高盛預期，2023年中銀香港及恒生銀行的股本回報率將重返10%以上，當中只有中銀香港予以「買入」評級，目標價由32.4元上調至34.9元。

同場加映﹕【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰

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記者：郭秀慧

港股 經濟 大行報告 加息 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011）

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