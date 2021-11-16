【工作就業】本港失業率進一步跌至4.3% 就業不足率回落至1.9%

根據政府統計處今日（十一月十六日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由二零二一年七月至九月的4.5%下跌至二零二一年八月至十月的4.3%，人數跌至約17萬人。就業不足率亦由二零二一年七月至九月的2.1%回落至二零二一年八月至十月的1.9%，人數約為7萬人。

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與今年七月至九月比較，在八月至十月期間，大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業等行業有相對明顯的失業率跌幅。而在就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及餐飲服務活動業。



勞工及福利局局長羅致光表示儘管訪港旅遊業的低迷仍然是制約因素，但隨着經濟持續復蘇，勞工市場將會繼續改善，改善的幅度將取決於經濟復蘇的步伐。羅致光局長鼓勵市民進行疫苗接種，並遵從防疫措施，為經濟及勞工市場的進一步改善奠定更堅實的基礎。

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記者：鄭日棱