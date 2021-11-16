【人幣定存】半年人民幣定存最高息2.8厘 人幣急升存戶有望滙息雙賺

▲ 上商今天加半年及1年人民幣定期存款息率，最新息率俱報2.55厘。

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

中美關係破冰，人民幣滙價在「習拜會」世紀對話中急升，創近半年以來新高，但本周首兩天仍有3間中小行齊加人民幣定期存款息，包括上商、華僑永亨及大眾銀行，並未因滙價抽高而減定存息，一改往常滙強息弱的慣例，如今存戶難得罕現滙息雙賺。而在岸價兌美元今午突破6.38，上試6.37，為自今年6月初以來高位；離岸價更大漲逾百點子至乍現6.366高位，花旗料人民幣或試衝6.23新關，華僑永亨更樂觀、估計上望6.2。

人民幣1年定存息最高2.8厘【下一頁】

此外，上商今天（11月16日）微升半年及1年人幣定期存款息率0.05厘，目前旗下3個月至1年皆為2.55厘。華僑永亨全面調升短中長期人幣定存年息，加幅介乎0.1厘至0.15厘，該行另有3個月、4個月、半年至9個月人幣定存年息俱為2.68厘選擇。大眾銀行則加短存息。

專家指，自從跨境理財通於10月19日面世以來，眼下快踏入滿月，人民幣定期存款的加息戰更激烈，現時3個月人幣定存年息呈雙冠王，恒生 （00011） 及富邦皆有2.8厘。半年期是富邦以2.8厘年息獨霸榜首，一年也有雙冠軍，南商及富邦的息率同是2.8厘，而南商更以月月派息作招徠。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，中美元首視象會議後，市場憧憬中美緊張關係將會紓緩，令人民幣急升，下一水平料挑戰6.23高位。華僑永亨經濟師更進取，估計未來兩周離岸人民幣在6.2才遇阻力，支持位是6.5。

陳正犖暫維持未來半年到1年人民幣見6.35、長遠目標為5.6。而外電指，在岸價於6月1日曾高見6.3619高位。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】3個月港元定存息最高3厘 中小行齊加息搶吸資金

【英鎊定存】英鎊定存最高12厘 賺息彌補鎊滙急跌

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪