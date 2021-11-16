【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元

新一份《施政報告》公布，北部都會區發展大計後，受惠地區樓價持續上升，但有買家價格後，發現荃灣一帶更方便，而且部分屋苑呎價更平，故回流荃灣入市，而區內最近數日的成交量及睇樓量，比上星期增加約25%。

美聯物業鍾家豪說，荃灣中心13座低層A室，實用面積324平方呎，業主表明400萬元始肯成交，但見買家有誠意，終減價2,000元，以399.8萬元易手，實用呎價約12,340元。

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從代理提供的相片可見，單位有企理裝修，廚房呈半開放式，雖然位於低層，但望開揚山景。資料顯示，原業主於2017年385萬元購入上址，持貨4年，現帳面僅賺約14.8萬元，物業期內升3.8%。

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