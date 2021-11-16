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【星巴克】慶祝專輯重新發行　顧客可在星巴克點Taylor Swift最愛飲品

商業 17:25 2021/11/16

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繼Tim Hortons與Justin Bieber合推冬甩等產品，以及麥當勞宣布與Mariah Carey推出聖誕免費餐後，星巴克亦表示，把歌手Taylor Swift最喜歡的飲品加到了其餐單上。（法新社圖片）

美國、加拿大的大型連鎖飲食品牌，最近似乎很喜歡和歌手合作推出產品。繼Tim Hortons與Justin Bieber合推冬甩等產品，以及麥當勞宣布與Mariah Carey推出聖誕免費餐後，星巴克亦表示，把歌手Taylor Swift最喜歡的飲品加到了其餐單上。

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星巴克近日宣布，粉絲現在可以通過兩個單詞就買到Taylor Swift最喜歡的飲品。只要顧客下單時說出「Taylor's Latte」 或「 Taylor's Version」，就能買到這位歌手最喜歡的飲品：一個大杯的脫脂焦糖鮮奶咖啡。而這次合作活動，其實是為了慶祝星巴克的每年推出期間限定的紅色杯活動，以及Taylor Swift的紅色 （Red）專輯重新發行。

近日有不同的連鎖飲食品牌，通過與明星合作來提升銷量，主要原因在於，這類型的促銷活動能利用原有的材料或產品，在不用大量增加人手成本，或額外工作的情況下獲得大量收益。

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責任編輯：李智美

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