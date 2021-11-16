【HSBC滙豐】滙豐再有高層人事調動　欣格雷明年出任滙豐壽險及保險環球行政總裁

HSBC滙豐 （00005） 再有高層人士變動。現任亞太地區財富管理和個人銀行業務區域主管欣格雷（Greg Hingston）獲委任為滙豐壽險及保險環球行政總裁，接替因尋求其他發展機會已決定離開滙豐的張博思（Bryce Johns），任命明年1月1日起生效。

欣格雷未來將負責領導和發展滙豐的保險業務，該業務在 2021年上半年貢獻財富管理及個人銀行業務總利潤約三分一，以及集團利潤約12%。

在過渡期間，欣格雷會繼續擔任亞太地區財富管理和個人銀行業務區域主管職務。

財富管理和個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）表示，非常高興對方領導全球保險業務，形容是部門業務的關鍵增長動力，同時是集團成為亞洲領先的財富管理公司策略的關鍵部分。

滙豐：在華增聘財管人手提前達標 正評估重新開展印度私銀業務｜【下一頁】

欣格雷加入滙豐15年，曾擔任香港財富管理及個人銀行業務的主管，以及歐洲、中東和非洲零售銀行區域主管、客戶價值管理主管，以及歐洲的零售銀行和財富管理國際主管，以及零售銀行和財富管理國際的全球策略主管。此前，他曾在亞洲保誠工作5年，負責領導業務發展、策略規劃和併購。

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