英NHS服務商要求發5200元補貼 免被其他行業搶人

英國即將面臨冬季流感高峰期，當地國民保健服務（NHS）被詬病工資過低、加上英國政府要求所有NHS前線員工接種新冠疫苗，導致人手進一步短缺。 有NHS服務供應商建議當局，提供500英鎊（約5,241港元）現金補貼挽留人才。

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英格蘭NHS服務供應商組織NHS Providers進行一項研究，調查114個旗下服務供應商，當中有87%供應商認為，NHS正面臨史上最艱難的冬天，雖然現時的新冠肺炎確診個案遠低於去年1月疫情高峰期，但人手不足導致醫療系統不勝負荷。

此外，有94%服務供應商擔憂員工壓力過大，由於當局強制前線員工接種疫苗，部分NHS服務供應商甚至難以招聘人手。

NHS Providers要求政府提供500英鎊（約5,241港元）現金補貼挽留人才，阻止他們轉行至酒店、超市甚至大型網路企業如亞馬遜等工作。

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NHS Providers首席執行官霍普森（Chris Hopson） 表示，儘管500英鎊現金補貼方案不像其他雇主提供的聖誕節額外津貼高，但能保障醫療服務在冬天正常運作。他估計方案預算開支約7.5億英鎊（78.62億港元）。

有慈善機構表示，與新冠疫情前相比，英國現時做心臟掃描需等待超過6周的人數多20倍。英國心臟基金會 （BHF） 亦指，與爆發疫情前相比， NHS每月進行的心臟超聲波檢查（echo）減少1萬次。

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責任編輯：郭麗明