美國醫生被指散播新冠疫情假資訊 遭醫院停職

美國德州一名醫生被指散播關於新冠疫情的假資訊，包括聲稱動物驅蟲劑有助治療新冠疫情，院方以這名醫生散播假資訊為由將其停職。這名醫生表示對院方決定感到失望，將會遞信辭職。

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涉事醫生鮑登（Mary Bowden）是一名耳鼻喉專家，最近入職德州休斯敦循道醫院（Houston Methodist hospital）。據悉，她已經按院方要求接種新冠疫苗，但在社交媒體Twitter曾發表數個帖文表明反對強制接種疫苗。

鮑登更於Twitter宣傳使用名為伊維菌素（ivermectin）的動物驅蟲劑來治療新冠肺炎，但美國食品及藥物管理局（FDA）等機構未有批准使用上述藥物來治療新冠肺炎，官員曾公開敦促民眾，不要使用原定用於動物的藥物作自我治療。

醫院發言人表示，鮑登涉及傳播危險的假資訊、分享關於新冠疫苗及療法的有害個人與政治觀點，而遭到醫院停職。

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鮑登的代表律師表示鮑登並不反對新冠疫苗，並且已治療了超過2,000 名新冠患者。律師指鮑登認為人們應該有選擇權，不論是否接種新冠疫苗，都可獲得同樣質素的醫療服務。

而鮑登周一（15日）接受當地廣播電台採訪時，表示她對停職感到驚訝和失望。她表示自己會向醫院遞交辭職信，同時計劃將患者送往其他醫院。

休斯敦循道醫院除了懲處發表有關疫情假資訊的醫護外，更是首批執行強制接種疫苗的醫療機構，已有超過150名員工因而辭職或遭解僱。

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責任編輯：鄭錦玲