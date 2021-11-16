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【方圓公關人生@iM網欄】發揮小宇宙擁抱元宇宙   實體及虛擬世界融合大勢所趨

名人薈萃 17:05 2021/11/16

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騰訊CEO馬化騰日前首次在業績會上分享對市場熱點—元宇宙（metaverse）的意見，表明騰訊未來大方向就是探索和開發元宇宙技術，讓真實世界更具虛擬體驗；Facebook舵手Mark Zuckerberg亦明確表示，「元宇宙」就是下一世代的網絡世界，其經濟規模最終將會超過實體世界。發行元宇宙ETF的Roundhill投資公司預計，元宇宙產值到2030年將高達2.5兆美元。

元宇宙其實有點像強化版的虛擬現實（VR），某一天人類可能有兩個身分，肉身與網絡身分（ID）同時存活在真實與虛擬兩個世界。2018年改編自美國2011年同名小說電影Ready Player One《挑戰者1號》（註1），故事橋段就與元宇宙世界的刻劃非常相似。而相比「元宇宙」稍早推出市場的「非同質化代幣」（Non-fungible Token），就是區塊鏈加密技術下的獨有數碼編號，有分析指是「元宇宙」內的一項元素，當元宇宙真正成形，NFT可用作交易的「虛擬資產」將會愈來愈豐富，並逐漸形成一個龐大經濟體，與現實及金融世界秩序共存。

可以預期，元宇宙在未來將撼動（或互融）現有現實世界商業模式幾已是毋庸置疑，愈早着先鞭愈走在新世界前端，以下是一眾市場巨頭年內在元宇宙領域內的「動作」：

  • Facebook改名Meta，計劃未來五年聘請一萬人發展「元宇宙」平台，元宇宙成市場熱話
  • 美國AMD（超微半導體）將為Meta打造數據中心晶片，率先發展元宇宙商機
  • 線上遊戲及創建平台Roblox被市場推崇為元宇宙第一股，包括虛擬世界、可使用虛擬貨幣Robux，社交娛樂重心有效地往虛擬世界遷移
  • Roblox、Minecraft等線上遊戲平台已累積上千萬計玩家，進行虛擬遊戲及社交生活
  • 美國電子遊戲開發公司Epic Games積極開發元宇宙遊戲「Fortnite」
  • Nidia正在建立專屬的3D虛擬世界平台「Omnierse」
  • Visa高價收藏NFT（非同質化代幣）虛擬藝術品
  • 拍賣商蘇富比（Sotheby's）在虛擬世界Decentraland藝術街熱門地段「買地」舉辦了第一場元宇宙展覽

比較合理的演變過程，是各大「平台」將極有可能由獨自為政，逐步走向虛擬世界大同，個人身分在虛擬世界隨意「走動」、資訊互通、跨平台消費，以及進行各種活動。從概念到成熟到廣泛應用，互聯網經歷了數十年的運作，「元宇宙」將會要走同樣漫長的道路，並將為下一世代迎來翻天覆地的改變

註1：故事設定在2045年，人類為了逃避現實世界的混亂而把身心都投入虛擬網路遊戲「綠洲」（OASIS），遊戲公司創辦人推出虛擬遊戲，承諾勝出者將繼承公司擁有權及5,000億美元遺產，於是整個網絡世界都在探索虛擬遊戲中隱藏的線索。

 

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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