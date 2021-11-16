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【業績】金山軟件上季盈利跌15%　月活躍設備數5.21億

股市 17:04 2021/11/16

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金山軟件 （03888） 公布第3季業績，截至9月底止三個月，股東應佔溢利5.65億元（人民幣．下同），按年下跌15%。期內，收益為15.1億元，按年上升8%。

2021年9月，辦公軟件主要產品月活躍設備5.21億，按年上升14%，按季上升4%。雲端上傳文件總數1189億，按年上升50%。

網絡遊戲及其他業務的收益7.065億元，按年下跌13%。主要是由於現有遊戲收益減少，部分被新推出手遊貢獻的收益抵銷。

辦公軟件及服務業務的收益為8.037億元，按年增長37%。主要是由於北京金山辦公軟件及其附屬公司的授權業務強勁增長及個人訂閱服務業務快速增長。

第3季度，毛利率為82%，較上年同期下降一個百分點。研發成本6.208億元，按年上漲28%。

公司指，積極擁抱新的監管環境，並相信新環境能有助行業邁向更持續發展的軌道。未來，在鞏固核心IP產品業績的同時，也將持續投入新遊戲品類的研發和運營，打造多元化的內容生態。

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編輯：區嘉俊

港股 業績公布 金山軟件（03888）

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