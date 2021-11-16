【大行點睇】大摩指內地電動車業進入新階段　首予理想及小鵬汽車「增持」評級

摩根士丹利發表報告指，內地電動車行業進入了新的發展階段，追求質素升級及全球機會。該行認為，將利好龍頭品牌及吸引更多技術進入，要從中取勝將需要生態系統而非僅生產車輛。



該行表示，雖然今年在更廣泛的監管重置下商業環境更為波動，但認為電動車行業仍有結構性的正面前景，因其對中國追求可持續環境和技術自給自足依然至關重要。

該行喜好電動車初創、部件及充電解決方案供應商，首次覆蓋理想汽車(02015) 及小鵬汽車(09868) H股，均予「增持」評級，目標價分別189元及275元。龍頭比亞迪(01211)股份目標價則由132元升至242元，惟該行僅予其「減持」評級。

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