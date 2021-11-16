【一起酒過的日子@iM網欄】被定形的香檳酒難以番身？

據說演員最怕被人定形。

演哈利波特的Daniel Radcliffe，大家大概不能隨口便說出他在「哈利波特」以外，曾參與過的其他電影和角色。

想信原因不只是他作為童星時演的哈利波特太入屋，更是少有導演和編劇們會冒險用他，而讓「哈利波特」的主個角色hijack自己的電影，令觀眾很難投入吧。

其他例子有「男孩我最壞」的Jonah Hill和「回到未來」的Michael J. Fox。

而近我哋一點的有周星馳、周秀娜，最輕一點的有鄧月平等，都要用長時間，以演技、角色、努力和成績來擺脫那個被「定形」的自己。

所謂定形就是大家先入為主的想法。不論是想還是不想，反正就是觀眾對他們一相情願的看法。

酒其實也有被人定形。

例如 Tequila 是用嚟劈，Daiquiri 是為女性而設的雞尾酒，而香檳就是用嚟浪費，用嚟嘥的。

也難怪，原來早在 1891年，英國維多利亞女皇在海軍戰艦HMS皇家亞瑟號的啟航儀式上，把一瓶香檳扔到船頭至爆破，以示祝福。喂，英女皇喎，唔係唔跟做呀。所以以後的啟航儀式差不多都有浪費香檳這個指定環節。

而賽車場上，從1950 起，香檳已成為一級方程式冠軍車手的大會指定禮物之一。

但第一次在賽車場上噴香檳，原來是一場意外。話說1966年在一場利曼24小時耐力賽後，一瓶本來要送給車手的香檳，在烈日爆曬下酒塞突然飛出。1967年利曼24小時耐力賽的冠軍車手，把這個意外傳承，就此成為一個傳統。

順帶一提，1966年那個小意外，原來是一瓶 Moet（知道後冇咁心痛）。

可笑的是，既然知道是會被浪費，那麼酒商例如 Moet、Mumm 和 Carbon 為什麼還會以每年數百萬歐元的天價贊助，希望自己的香檳繼續被定形，繼續在全世界面前被車手浪費呢？

認真造好酒的，大概都會認為這是一場惡夢吧。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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