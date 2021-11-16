【薪酬趨勢】ECA調查： 港僱員今年平均加薪2.5%　實際加幅0.6%是2010年來最慢

ECA International的「薪酬趨勢調查報告」顯示，香港僱員今年平均薪酬增長2.5%，高於去年調查的2.1%，企業預計，明年將進一步擴大至3.2%。撇除明年預期通脹幅度2.1%後，本港僱員實際薪酬增長明年預計有1.1%，約為今年實際薪酬增長0.6%的兩倍。

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不過，ECA International 亞洲區域總監關禮廉提醒，企業預測的明年加薪幅度一般會較實際樂觀，故明年薪酬增長或低於上述預測水平。他又表示，與臨近的亞洲國家及地區之薪酬增長相比，香港依然落後。以中國大陸為例，撇除通脹後今年之實際增長為3.9%，明年預計將加速至4%，將是亞太區中第二高，僅次於越南。

事實上，今年本港實際薪酬增長是2010年來最慢，因通脹已構成全球風險。按行業計，今年本港的運輸及物流業工資增長最小，僅1.6%，相信是由於該行業最受疫情衝擊；科技業工資增長則最多，達2.9%。至於預計明年凍薪的本港企業，佔比則由今年的18%降至明年的11%。

整體全球及亞太區方面，今年加薪幅度中位數分別為3.5%及4%。ECA International預計，明年工資增幅將視乎經濟復甦，惟復甦料緩慢，因經濟風險與疫情相關，一切須視乎疫苗注射情況、邊境重開及對外因素。關禮廉解釋，環球復甦仍然脆弱，部份國家再度封城，倘本港經濟因而受累，將影響明年薪酬增長。

今次調查是在今年8至9月期間對全球逾370間企業進行，當中有超過130間是本港企業，覆蓋全球70個國家及地區，僅聚焦於白領僱員。

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