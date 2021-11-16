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【新股IPO】宏信建發傳已啟動預路演 計劃集資3億至5億美元

股樓投資 17:34 2021/11/16

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引述外電報道，遠東宏信（03360）分拆的宏信建發已正式啟動上市前預路演工作，以評估機構投資者意向。宏信建發是次上次計劃集資3億至5億美元；聯席保薦人為華泰國際、花旗、招銀國際及星展。

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根據宏信建發初步招股文件顯示，公司為內地設備運營服務提供商，曾參與上海國家會展中心項目、北京大興國際機場項目、港珠澳大橋項目及火神山醫院等項目的建設。截至今年6月底止，宏信建發收入達24.29億元人民幣，按年升75.8%，純利則按年升71%至2.34億元人民幣。

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選

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是次集資得，宏信建設預期將用於戰略性擴大服務網點網絡；增加設備保有量並提高設備質量；加強一站式解決方案能力；通過數字化升級提升經營效率；及運營資金與一般公司用途。

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記者：張以正

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