【網易業績】網易：已做好元宇宙技術及規劃準備　上季遊戲淨收入增14.7%　《哈利波特》手遊明年上半年進軍海外（第二版）

▲ 【網易業績】網易第3季經調整純利38.6億人幣 與市場預期相若 網遊收入增14.7%

網易 （09999） 公布第3季業績，期內收入221.91億元（人民幣，下同），按年增18.9%，高過預期的212.44億元；純利約31.82億元，按年增6.1%，好過市場預期的31.33億元；經調整純利約38.58億元，按年升5.1%，與市場預期的38.73億元相若。

對於網易在元宇宙部署，網易公司首席執行官兼董事丁磊在分析員會議上笑言︰「元宇宙的確是非常火的概念，但老實說，目前誰也沒有技術到元宇宙！」丁磊表示，網易已做好元宇宙的技術和規劃準備，包括技術儲備及規則設置，一旦時機成熟，網易可能跑得比誰都快。

《哈利波特︰魔法覺醒》明年上半年進軍海外市場

網易首席財務官楊昭烜表示，公司擁有強大的遊戲儲備，而熱門手遊《哈利波特︰魔法覺醒》將於明年上半年進軍海外市場，主要由夥伴華納兄弟互動娛樂發行。

網易第3季每股純利0.15美元，公司計劃派季度股息，每股派0.045美元，每股ADR則派0.225美元。

上季旗艦遊戲表現強勁 在線遊戲服務淨收入增14.7%

丁磊稱，由於在線遊戲業務強勁而穩健的表現，帶動上季淨收入按年增長 18.9%，此外，有道、網易雲音樂和嚴選也繼續保持著多元化和差異化的產品佈局。

網易上季在線遊戲服務淨收入為159億元，按年增加14.7%，丁磊指，在線遊戲業務在多元化戰略方面成果頗豐，旗艦遊戲表現強勁，新遊戲如《永劫無間》和《哈利波特：魔法覺醒》等獲得了熱情玩家青睞，未來數季會繼續推出更多新品。

網易：有道計劃處置課外培訓業務 料今年底完成

有道淨收入為13.87億元，按年增54.8%；創新及其他業務淨收入為49.04億元，按年增25.8%。

內地實施雙減政策，網易重申，為遵循相關監管要求，有道計劃處置其中國義務教育階段的學科類課外培訓業務，但交易取決於最終協議的執行和監管部門的批准情 況，目前有道預計交易將今年底完成。

（第二版加入分析員會議內容）

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