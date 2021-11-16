  • 25°C
香港時間 : 20211116日 (二) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網易業績】網易第3季經調整純利38.6億人幣　與市場預期相若　網遊收入增14.7%

股市 16:47 2021/11/16

分享：

【網易業績】網易第3季經調整純利38.6億人幣　與市場預期相若　網遊收入增14.7%

網易 （09999） 公布第3季業績，期內收入221.91億元（人民幣，下同），按年增18.9%，高過預期的212.44億元；純利約31.82億元，按年增6.1%，好過市場預期的31.33億元；經調整純利約38.58億元，按年升5.1%，與市場預期的38.73億元相若。

網易第3季每股純利0.15美元，公司計劃派季度股息，每股派0.045美元，每股ADR則派0.225美元。

上季旗艦遊戲表現強勁 在線遊戲服務淨收入增14.7%

網易公司首席執行官兼董事丁磊稱，由於在線遊戲業務強勁而穩健的表現，帶動上季淨收入按年增長 18.9%，此外，有道、網易雲音樂和嚴選也繼續保持著多元化和差異化的產品佈局。

網易上季在線遊戲服務淨收入為159億元，按年增加14.7%，丁磊指，在線遊戲業務在多元化戰略方面成果頗豐，旗艦遊戲表現強勁，新遊戲如《永劫無間》和《哈利波特：魔法覺醒》等獲得了熱情玩家青睞，未來數季會繼續推出更多新品。

網易：有道計劃處置課外培訓業務 料今年底完成

有道淨收入為13.87億元，按年增54.8%；創新及其他業務淨收入為49.04億元，按年增25.8%。

內地實施雙減政策，網易重申，為遵循相關監管要求，有道計劃處置其中國義務教育階段的學科類課外培訓業務，但交易取決於最終協議的執行和監管部門的批准情 況，目前有道預計交易將今年底完成。

相關文章：

【互聯網監管】國產遊戲版號短期有望恢復審批　據報月內會公布新一批版號名單

【騰訊業績】騰訊劉熾平：嚴格監管成行業新常態　已積存足夠新遊戲應付未來數季

【網易9999】網易雲音樂正建設版權實時數據系統　已有逾170家版權方接入

港股 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

上一篇文章

【薪酬趨勢】ECA調查： 港僱員今年平均加薪2.5%　實際加幅0.6%是2010年來最慢

下一篇文章

【濠賭股】濠賭股造好　銀娛升逾半成、新濠永利齊飈5-6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛　2022年産量目標2萬輛
【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛　2022年産量目標2萬輛
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）
【美股期貨】道指期貨升8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【2022展望】大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度　看好A股多於港股（附恒指目標）
【2022展望】大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度　看好A股多於港股（附恒指目標）
【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升322點　ATM分別升逾2%、騰訊重上500關（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升322點　ATM分別升逾2%、騰訊重上500關（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款