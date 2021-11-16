【手遊股】國產網遊版號短期內或恢復審批 騰訊網易等手遊股集體炒上

根據內地媒體報道，國產網遊版號自7月22日後已連續3個月沒有發放，但引述多間遊戲公司內部人士指，近期監管或有鬆動，遊戲版號或於短期內恢復審批，多隻遊戲股炒上。

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內地兩大遊戲商騰訊控股 （00700） 升1.5%至499.4元，網易 （09999） 升3.4%至182.1元。其他中小型遊戲商亦見資金追捧，中手游 （00302） 升2.9%至3.52元，金山軟件升3.8%至36.55元。

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