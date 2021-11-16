【5G時代】盲目追求高數據量 徒增月費支出 選擇5G服務6大注意事項

香港現正進入5G時代，不同流動電話服務供應商都爭相推出5G服務。市面上的5G月費計劃種類繁多，除了價格外，市民還要留意數據用量、合約期、數據用畢後的安排和不同附加優惠等。



近日消費者委員會針對5G服務作出針對調查，發現針對不同數據用量的客戶，供應商會推出不同月費的計劃，其中一間供應商的個人計劃月費由最低$238（27GB，平均$8.8/GB）至最高為$698（330GB，平均$2.1/GB），儘管後者平均價格比前者為低，但其實兩者在合約期內的總月費支出相差$11,040，因此選擇合適的月費計劃相當重要，而部分月費計劃亦會每月額外收取港鐵及隧道行政費等雜費，如果消費者單純以價格作為考慮因素，容易因此支付不必要的費用，墮入消費陷阱。



消費者委員會同時亦指出，大部分5G 數據服務計劃均會捆綁其他增值服務，如音樂服務、網絡保安服務、影視串流平台服務等，而當中部份計劃的「附送」服務可能於免費期完結後，會自動以正價收費並延續服務，直至客戶發現並要求取消。除此之外，消費者委員提醒部分銷售員會以較低價格或其他優惠回贈引誘消費者選擇服務，而消費者在登記服務時向銷售員提供大量個人及付款資料會有機會令個人資料外洩。

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基於5G服務尚處於起步階段而且陷阱眾多，因此消費者委員提出了一些值得注意的事項，主要可以總結為以下六大項。



供應商會以禮品、月費回贈等優惠等招徠，但消費者要留意是否設有條款限制，如登記計劃時需預繳款項才能換領禮品，一但用戶取消合約，需要以正價向商戶賠償禮品價值，又或是月費回贈並非一次過退回，而是分期存入用戶的賬戶。



使用共享計劃時，只有共享計劃的主登記人才可更改或終止合約，副卡使用人的相關要求商戶一般不會處理。基於共享計劃內的電話號碼均為登記人所擁有，使用副卡的子女若在日後轉用學生或個人計劃時但又希望一直保留正使用的電話號碼，則必須經由登記人親自處理。



選擇共享計劃時，應謹慎揀選合適數據量的月費計劃，宜按每名家庭成員的需要，以及計算全合約期的總開支，而作為參考，專家預計5G數據用量為以往4G用量的1至2倍，消費者可以用現有數據使用量作估算。



如果消費者是透過電話、街站或非官方渠道登記月費服務時，應要求商戶盡快提供書面合約，並為所有口頭承諾錄音或作書面確認，如發現商戶提供的書面合約與登記時銷售員的承諾有所出入，應即時向商戶反映。



在選擇5G服務或5G手機時，應先了解其5G手機型號是否支援相關網絡服務供應商所提供的5G網絡。



部分5G手機可放置多於一張SIM卡。因此在考慮購買前，應了解手機的所有SIM卡卡槽是否可同時支援5G網絡連接又或者手機的5G通訊會否因所有SIM卡均處於啟動狀態而受到限制。

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記者：鄭日棱