  • 24°C
香港時間 : 20211116日 (二) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G時代】盲目追求高數據量 徒增月費支出 選擇5G服務6大注意事項

理財智慧 18:50 2021/11/16

分享：

香港現正進入5G時代，不同流動電話服務供應商都爭相推出5G服務。市面上的5G月費計劃種類繁多，除了價格外，市民還要留意數據用量、合約期、數據用畢後的安排和不同附加優惠等。

近日消費者委員會針對5G服務作出針對調查，發現針對不同數據用量的客戶，供應商會推出不同月費的計劃，其中一間供應商的個人計劃月費由最低$238（27GB，平均$8.8/GB）至最高為$698（330GB，平均$2.1/GB），儘管後者平均價格比前者為低，但其實兩者在合約期內的總月費支出相差$11,040，因此選擇合適的月費計劃相當重要，而部分月費計劃亦會每月額外收取港鐵及隧道行政費等雜費，如果消費者單純以價格作為考慮因素，容易因此支付不必要的費用，墮入消費陷阱。

消費者委員會同時亦指出，大部分5G 數據服務計劃均會捆綁其他增值服務，如音樂服務、網絡保安服務、影視串流平台服務等，而當中部份計劃的「附送」服務可能於免費期完結後，會自動以正價收費並延續服務，直至客戶發現並要求取消。除此之外，消費者委員提醒部分銷售員會以較低價格或其他優惠回贈引誘消費者選擇服務，而消費者在登記服務時向銷售員提供大量個人及付款資料會有機會令個人資料外洩。

【新股IPO】百心安2185今日起招股 入場費約1.24萬元【下一頁

基於5G服務尚處於起步階段而且陷阱眾多，因此消費者委員提出了一些值得注意的事項，主要可以總結為以下六大項。

供應商會以禮品、月費回贈等優惠等招徠，但消費者要留意是否設有條款限制，如登記計劃時需預繳款項才能換領禮品，一但用戶取消合約，需要以正價向商戶賠償禮品價值，又或是月費回贈並非一次過退回，而是分期存入用戶的賬戶。

使用共享計劃時，只有共享計劃的主登記人才可更改或終止合約，副卡使用人的相關要求商戶一般不會處理。基於共享計劃內的電話號碼均為登記人所擁有，使用副卡的子女若在日後轉用學生或個人計劃時但又希望一直保留正使用的電話號碼，則必須經由登記人親自處理。

選擇共享計劃時，應謹慎揀選合適數據量的月費計劃，宜按每名家庭成員的需要，以及計算全合約期的總開支，而作為參考，專家預計5G數據用量為以往4G用量的1至2倍，消費者可以用現有數據使用量作估算。

如果消費者是透過電話、街站或非官方渠道登記月費服務時，應要求商戶盡快提供書面合約，並為所有口頭承諾錄音或作書面確認，如發現商戶提供的書面合約與登記時銷售員的承諾有所出入，應即時向商戶反映。

在選擇5G服務或5G手機時，應先了解其5G手機型號是否支援相關網絡服務供應商所提供的5G網絡。

部分5G手機可放置多於一張SIM卡。因此在考慮購買前，應了解手機的所有SIM卡卡槽是否可同時支援5G網絡連接又或者手機的5G通訊會否因所有SIM卡均處於啟動狀態而受到限制。

【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求 打工仔辭職等於沒辭感無奈【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

串流 銷售 服務 5G

上一篇文章

【內房危機】宣布業務正常未涉母公司交易 佳兆業健康復牌全日炒上25%

下一篇文章

【樓市熱話】 打工仔抱怨供樓生活質素變差 每月剩不足1萬洗費 需節衣縮食度日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款