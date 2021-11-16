  • 24°C
香港時間 : 20211116日 (二) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳特朗普以29億售華盛頓酒店　將易名為華爾道夫

環球政經 18:23 2021/11/16

分享：

據《華爾街日報》引述消息人士透露，美國前總統特朗普（Donald Trump）家族企業已同意以3.75億美元（約29.2億港元）的價格出售位於首都華盛頓的特朗普國際酒店（Trump International Hotel）的租用權。

與其簽訂合同的是美國投資公司CGI Merchant，消息人士表示，CGI打算去掉酒店中特朗普的名字，酒店將由希爾頓酒店集團（HLT）管理，並以希爾頓旗下的酒店華爾道夫（Waldorf Astoria）命名。交易預計將在明年第一季度完成。

墮太陽能「龐氏騙局」 「股神」巴菲特被騙26.5億　【下一頁

特朗普國際酒店前身為美國郵政總部，為聯邦政府所有。特朗普集團租借該地並改為酒店。該酒店距離白宮很近，沿賓夕法尼亞大道步行即可到達。

目前，由民主黨控制的眾議院委員會，將舉行關於特朗普在任總統時潛在利益衝突的聽證會，該酒店租約曾被質疑有否帶來潛在的利益衝突。

特朗普集團、CGI與希爾頓未有回應查詢。

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通　【下一頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

 

 

 


 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

酒店 特朗普

上一篇文章

【港股調查】 耀才：今年首十月散戶回報不足1成 科技醫藥能源成最受歡迎新股

下一篇文章

【濠賭股】施政報告未提及加強監管 濠賭股應聲反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款