傳特朗普以29億售華盛頓酒店　將易名為華爾道夫

據《華爾街日報》引述消息人士透露，美國前總統特朗普（Donald Trump）家族企業已同意以3.75億美元（約29.2億港元）的價格出售位於首都華盛頓的特朗普國際酒店（Trump International Hotel）的租用權。

與其簽訂合同的是美國投資公司CGI Merchant，消息人士表示，CGI打算去掉酒店中特朗普的名字，酒店將由希爾頓酒店集團（HLT）管理，並以希爾頓旗下的酒店華爾道夫（Waldorf Astoria）命名。交易預計將在明年第一季度完成。

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特朗普國際酒店前身為美國郵政總部，為聯邦政府所有。特朗普集團租借該地並改為酒店。該酒店距離白宮很近，沿賓夕法尼亞大道步行即可到達。

目前，由民主黨控制的眾議院委員會，將舉行關於特朗普在任總統時潛在利益衝突的聽證會，該酒店租約曾被質疑有否帶來潛在的利益衝突。

特朗普集團、CGI與希爾頓未有回應查詢。

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責任編輯：黃苑筠