【高息股攻略】邊隻內房逾13厘股息率　大行唱好配股動作、潛在上升空間逾9成

內房今年「大洗牌」，但危中可能有機。融創中國 （01918） 配股籌集過百億資金，有助抵禦短期的流動性緊張。據融創的派息記錄，融創只派末期息，每逢3月公布末期業績時一併公布，最新收報15.22元計，往績股息率達到13.1厘，未來能否維持是關鍵。

融創股息連續6年增長，2021年會如何？

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歷史股息率不代表未來，不過，融創已經連續6年股息有增長，加上近期籌資可增強儲備，趁配股儲貨或可博高風險、高回報。有大行便料融創2021至23財年盈利逐年倒退2%，也可說是「企穩」，看好股價潛在上升空間逾九成。

富瑞：融創配股為正確舉措

融創中國上周末宣布配售3.35億新股（佔擴大後股本6.7%），並出售融創服務 （01516） 5.1%的股權，共籌集74億元。計及董事長向融創提供4.5億美元無息股東貸款，合計為融創中國「泵水」近110億元。

融創配股籌74億元，孫宏斌出資35億，見【下一頁】

富瑞認為，雖然配售帶來稀釋影響，但考慮到開發商的信貸環境不確定性，認為這是融創的正確舉措，因能收集足夠手頭資金，克服因銷售、再融資疲軟導致的短期流動性緊張。

富瑞：融創2022上半年現金流更健康

富瑞估計，透過配售及一些非核心資產的配置，如出售5.54億美元的貝殼（美：BEKE）股票，以及約50億人民幣的文旅項目，但被銷售及現金回籠放緩抵銷，估計公司的淨負債率將由年中的87%，小幅下降至年底的85%。而隨著1月份銀行貸款額度重新開放，未來數月潛在的政策放鬆，相信融創在2022年上半年現金流會更健康。

該行將融創2021財年銷售預測下調至6200億元人民幣，按年增長8%；並將2022至23財年毛利率下調約1個百分點。考慮到配售，將2021至23財年盈利預測降低3至11%，意味盈利複合年增長率為-2%；降融創目標價21%至29.35元，即仍較現時有93%的潛在上漲空間。

流動性改善或觸發大反彈

富瑞又認為，融創在2022財年合同銷售增長表現將優於同業，因其豐富及優質的土地儲備，加上目前其低估值（2.6倍的未來12月市盈率及75%資產淨值折讓），認為流動性的任何改善，都可能在短期內推動股價大幅反彈。

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編輯：區嘉俊