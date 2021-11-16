【繼續派錢】賀一誠宣布維持澳門永久居民派1萬元 非永久居民派6,000元

澳門行政長官賀一誠今日(16日)發表《2022年財政年度施政報告》，宣布明年會繼續向永久居民派1萬澳門元，而非永久居民亦會派6,000澳門元。

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賀一誠到立法會發表明年度施政報告，他指出與2020年相比，過去一年澳門經濟有所復甦，呈現曙光，全年本地生產總值有望實現雙位數增長，而且將會延續惠民措施，當中包括明年度現金分享計劃會繼續實施，維持永久性居民每人10,000澳門元，非永久性居民每人6,000澳門元，而且亦續向永久居民發放600澳門元醫療券。

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另外，明年度敬老金亦會維持9,000澳門元，養老金每月3,740澳門元，最低維生指數為4,350澳門元，持續進修發展計劃維持上限為6,000澳門元。而政府也鼓勵長者就業，65歲以上長者僱員職業稅免稅額為198,000澳門元。

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責任編輯：羅浩濂