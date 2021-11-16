  • 25°C
香港時間 : 20211116日 (二) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【繼續派錢】賀一誠宣布維持澳門永久居民派1萬元 非永久居民派6,000元

環球政經 17:14 2021/11/16

分享：

澳門行政長官賀一誠今日(16日)發表《2022年財政年度施政報告》，宣布明年會繼續向永久居民派1萬澳門元，而非永久居民亦會派6,000澳門元。

【本港外傭】浸大研究：本港兩成半夫婦曾聘用外傭 需求比40年前大幅上升 【下一頁

賀一誠到立法會發表明年度施政報告，他指出與2020年相比，過去一年澳門經濟有所復甦，呈現曙光，全年本地生產總值有望實現雙位數增長，而且將會延續惠民措施，當中包括明年度現金分享計劃會繼續實施，維持永久性居民每人10,000澳門元，非永久性居民每人6,000澳門元，而且亦續向永久居民發放600澳門元醫療券。

【筍工推介】環保署請外展統籌員(減廢及回收) 月薪2.1萬 主要舉辦減廢回收活動 【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

另外，明年度敬老金亦會維持9,000澳門元，養老金每月3,740澳門元，最低維生指數為4,350澳門元，持續進修發展計劃維持上限為6,000澳門元。而政府也鼓勵長者就業，65歲以上長者僱員職業稅免稅額為198,000澳門元。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

GDP 立法會 施政報告 經濟 賀一誠 澳門 澳門元

上一篇文章

【工作就業】本港失業率進一步跌至4.3% 就業不足率回落至1.9%

下一篇文章

【異動股】 多間大行看好歐舒丹收購美護理品牌 股價創歷史新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款