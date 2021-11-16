【2021稅貸戰】中銀香港稅貸息1.25厘 專家教路5招精明揀稅貸

▲ 中銀香港新推1.25厘稅貸息，較首輪1.6厘減價逾兩成。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

中銀香港 （02388） 今天（11月16日）正式公布，新推稅貸息1.25厘的稅貸計劃，須借300萬元，以及按12個月還款期計，在大行中頓變第2低息，僅次於渣打香港 （02888） 的1.18厘。至於計及中小行，中銀的稅貸計劃位列第4大低息，緊接虛擬銀行眾安（ZA Bank）的1厘、大新 （02356） 的1.08厘、以及渣打以來，高踞平霸榜第4位。以發鈔行比併，目前滙豐（HSBC）的稅貸計劃，以6個月期及借150萬元計，最低稅貸息為1.46厘，滙豐另有12個月期的1.57厘選擇。

中銀香港又指，旗下分期「易達錢」稅季貸款自10月初推出以來，市場反應熱烈。該行現進一步推出稅貸優惠，提供低至1.25厘實際年利率，並豁免全期手續費，讓客戶靈活運用資金。

17間銀行稅貸大戰 哪間減價最多逾4成？【下一頁】

此外，客戶經中銀香港網站、網上銀行、手機銀行應用程式等電子渠道申請分期「易達錢」稅季貸款，可享高達500元現金回贈；全新選用中銀香港發薪服務，更可額外獲200元現金回贈。適用於2年12月31日或之前成功批出12期、並提取300萬元或以上貸款的客戶。

另方面，17間金融機構已推出稅務貸款，最低稅貸息由1厘至3.25厘，專家授錦囊，教揀稅貸的5大精明貼士。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑回應本報查詢指，揀選稅貸有5大招，免闖誤區、慎防墮入陷阱，包括：

（1）選擇稅貸時，其實有多項因素要留意，息率高低只是其中之一。要先了解稅貸計劃會否有其他費用，如手續費等。而借貸額及還款期不同，亦有機會導致實際利率有別；

（2）另外，應留意提前或逾期還款的安排，例如若提前還款須繳付提前還款手續費，還可能須退還適用的推廣優惠；

稅貸息劈至1厘 虛銀推快閃限量優惠【下一頁】

（3）部分稅貸提供夫婦同時申請的優惠。如果夫婦二人同時申請稅貸，可獲更低息率的優惠；

（4）坊間有不少較低息的稅貸計劃，但必須滿足不同的條件，例如某類別的專尚客戶可享的利率、會較一般客戶優惠；

（5）借貸前應貨比三家，此外，申請人須量力而為，若貪稅貸較低息而盡借作炒股等其他用途，最重要是要做到「還得到先好借」。特別借較大額的資金，必先確定未來有足夠資金還款（可以是花紅或至少每月人工餘額）。

談及稅貸與私人貸款的分別，溫傑表示，稅貸是每年稅季金融機構都會推出的特別貸款產品，大部分銀行會在每年10至11月份推出稅貸，反觀，一般分期貸款則全年任何時候均接受申請。

溫傑補充，雖然稅貸主要目的是為了幫助申請人交稅，但相關機構普遍不會指定借款用途，申請人實際上可任意使用。相對而言，稅貸的利息一般較低，但有需要提供入息證明，而借貸金額往往建基於貸款者的月薪。

相關文章：【2021稅貸戰】大眾財務稅貸息3.57厘 最高賞1萬元超市禮券

【2021稅貸戰】上商稅貸息1.38厘 大抽獎頭獎獲8888元簽帳額

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪