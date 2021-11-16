【港股調查】 耀才：今年首十月散戶回報不足1成 科技醫藥能源成最受歡迎新股

耀才證券金融集團有限公司（「耀才證券」或「集團」；香港股份代號︰01428）於今年10月期間進行一項大型散戶民意問卷調查，其主要針對2021年第四季港股走勢及2022年大市前瞻作出調查，當中一共收回了近3800份有效問卷，其中約七成二受訪散戶料2022年港股會升穿26,500點。

民意問卷調查數據圖：

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在回報上，據民意調查結果顯示，六成二受訪散戶從今年初至十月的整體回報不足一成，當中獲利最多的板塊依次為科技股(29.9%)、內銀股(12.4%)及能源股(11%)。

在投資新股市場方面，調查結果指出，六成八受訪散戶對投資新股市場感興趣，科技股、醫藥股及能源股成為散戶投資新股時最感興趣的三大板塊，分別佔29.5%、9.6%及8.8%。

而在對港股第四季的走勢預期看法上，調查結果指出，近一半受訪散戶持中性態度，並有44%散戶預期今次調整浪潮會持續至今年年底。當中約三成四受訪散戶認為，內地監控問題及內房債務是否能夠緩和將成為影響港股最關鍵的因素。

另外，認為中美關係及疫情發展會左右大市去向的散戶則分別佔約23%及17%。展望來年，約72%受訪散戶預期港股會重返26,500點以上，僅約8%散戶較悲觀，預期大市會跌至23,500水平以下。

耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股今年表現明顯跑輸外圍，部分原因在於行業持續有監管消息，而內房債務危機及對經濟前景之關注亦令投資者採取觀望態度，相關因素在未來一段時間恐怕仍會困擾港股表現，預期恒指短期將續於24,000-26,000點上落。板塊則較看好國策受惠板塊，包括新能源及儲電相關概念。

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責任編輯：關海儀