【異動股】 多間大行看好歐舒丹收購美護理品牌 股價創歷史新高

歐舒丹（00973）公布收購護膚品牌Sol de Janeiro約83%股權，作價4.5億美元（約35.1億港元），由公司手頭現金及現有銀行融資結付，交易預計今年底前作實，業務合併將於明年初開始。歐舒丹公布收購計畫後，獲多間大行唱好，股價今日（16日）再創歷史新高，報31.4元，升12.7%。

大行予歐舒丹最新投資評級及目標價﹕

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其中，里昂予歐舒丹目標價最牛，維持對其「買入」評級，目標價36.6元。該行表示，對收購感正面，認為公司正在主動向年輕客戶拓展，包括增加電商渠道，及建立具有不同價格定位的多品牌組合，並引述歐舒丹管理層預計，考慮到SDJ是北美增長最快的高端護膚品牌之一，Sol de Janeiro在未來3至5年銷售額每年至少增長三至四成，毛利率料持續改善。

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記者：郭秀慧