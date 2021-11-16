【樓市熱話】儲錢 VS 買舊樓 打工仔置業感猶豫 50萬積蓄望400萬左右能上車

不知道大家若手頭上的資金不足，會寧願繼續先儲錢，還是會先將就買一個較參差的單位呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己的家人正打算置業，然而手頭上的資金不算太多，因此選擇有限，只能買到大西北的舊單位或半新納米樓，因此他向網民詢問應否買樓還是繼續儲錢才好。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【樓市熱話】搬入新界只因窮？ 港男抱怨大西北配套不足 小孩輸在起跑線上 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「只有50萬，單是給印花稅和佣金經已沒有了一半。」，「可考慮一些大型屋苑，也只是400頭。」，也有人指，「大西北、屯門的樓還是很便宜的。」。

另有網民建議樓主要小心指，「只有50萬根本是很難買樓的，而且全清積蓄是十分危險的，又沒有人可以幫到你，萬一斷供便得不償失，不要為買而買。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀