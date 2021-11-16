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【樓市熱話】儲錢 VS 買舊樓 打工仔置業感猶豫 50萬積蓄望400萬左右能上車

理財智慧 18:27 2021/11/16

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不知道大家若手頭上的資金不足，會寧願繼續先儲錢，還是會先將就買一個較參差的單位呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己的家人正打算置業，然而手頭上的資金不算太多，因此選擇有限，只能買到大西北的舊單位或半新納米樓，因此他向網民詢問應否買樓還是繼續儲錢才好。

樓主經歷：

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【樓市熱話】搬入新界只因窮？ 港男抱怨大西北配套不足  小孩輸在起跑線上下一頁】          

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「只有50萬，單是給印花稅和佣金經已沒有了一半。」，「可考慮一些大型屋苑，也只是400頭。」，也有人指，「大西北、屯門的樓還是很便宜的。」。

另有網民建議樓主要小心指，「只有50萬根本是很難買樓的，而且全清積蓄是十分危險的，又沒有人可以幫到你，萬一斷供便得不償失，不要為買而買。」。

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責任編輯：關海儀

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