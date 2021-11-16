【樓市熱話】 打工仔抱怨供樓生活質素變差 每月剩不足1萬洗費 需節衣縮食度日

不知道大家認不認同買了樓後生活質素會變差呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己眼見朋友在買樓後生活質素變差了很多，其每月要用一半人工去供樓，因此真正能餘下使用的錢並不多，以往其朋友能隨意消費，但現時卻要節衣縮食，樓主不禁慨嘆供樓真是十分辛苦。

樓主經歷：

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【樓市熱話】嫌與家人同住過逼 打工仔成功申請酒店式過渡房屋 月租僅4千 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「他又不是向你借錢，你先顧好你自己吧。」，「最少別人有一層樓，不用害怕被人年年加租。」，也有人指，「是很慘，但難道租樓就不用錢嗎？」。

另有網民指，「你的朋友是在曲線「串」你沒有樓，這樣你也不自知，要反省一下了。」。

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責任編輯：關海儀