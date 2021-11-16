  • 24°C
香港時間 : 20211116日 (二) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】 打工仔抱怨供樓生活質素變差 每月剩不足1萬洗費 需節衣縮食度日

理財智慧 18:29 2021/11/16

分享：

不知道大家認不認同買了樓後生活質素會變差呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己眼見朋友在買樓後生活質素變差了很多，其每月要用一半人工去供樓，因此真正能餘下使用的錢並不多，以往其朋友能隨意消費，但現時卻要節衣縮食，樓主不禁慨嘆供樓真是十分辛苦。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【樓市熱話】嫌與家人同住過逼   打工仔成功申請酒店式過渡房屋  月租僅4千 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「他又不是向你借錢，你先顧好你自己吧。」，「最少別人有一層樓，不用害怕被人年年加租。」，也有人指，「是很慘，但難道租樓就不用錢嗎？」。

另有網民指，「你的朋友是在曲線「串」你沒有樓，這樣你也不自知，要反省一下了。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

納米樓 網上討論區 香港

上一篇文章

【5G時代】盲目追求高數據量 徒增月費支出 選擇5G服務6大注意事項

下一篇文章

【新股IPO】百心安2185今日起招股 入場費約1.24萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款