【通貨膨脹】美國通脹創30年高位　羅奇：聯儲局需立即加息

美國通脹持續高企，10月份消費者物價指數（CPI）接年增6.2%，為30年來的新高。前聯儲局（Fed）經濟學家羅奇（Stephen Roach）在接受外媒訪問時表示，要遏制通脹持續飆升只有一種方法，就是「立即加息」。他更警告如果聯儲局不採取行動，物價上漲可能會經濟帶來衝擊波。

羅奇在周一（15日）接受CNBC訪問時說，Fed否認，他們仍然認為這是與疫情相關的時性反彈效應。他把責任歸咎於Fed。直斥Fed推遲貨幣緊縮政策的時間越長，滯脹的風險就越大。

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羅奇一直警告，距離滯脹只差一場供應鏈事故。他認為現在美國正處於供應鏈中斷，但消費者的需求狂熱的情況。總需求水平較Fed在最近的政策會議上評估通脹前景時認為的要強勁得多，因此供需失衡將持續並持久存在。

羅奇又認為，Fed在實施政策上的優先順序是錯誤的。他質疑央行在提高利率之前縮減買債的意圖。他指Fed需要先加息，然後再去擔心資產負債表。Fed需要使用他們最有影響力的工具，而不是影響力最小的工具，即資產負債表。

羅奇擔心Fed太過軟弱會導致無法抵禦通脹，他認為美國國會沒有實際的能力緩解通脹。因此，責任在於Fed。

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責任編輯：黃苑筠