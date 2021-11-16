▲ 【恒大3333】許家印據報抵押第三間山頂獨立屋還債 妻關聯公司擔保借財仔8.2億

恒大 （03333） 債務危機不斷發酵，主席許家印繼早前將兩間位於本港山頂布力徑的豪宅抵押借貸後，有本地傳統報道，許家印將第三間山頂布力徑豪宅抵押予財務公司「歐力士」，另再加兩間離岸公司作擔保，合作借約8.2億元。兩家離岸公司中，其中一間與許家印妻子丁玉梅有關。

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報道指，許家印在山頂共合有三間豪宅，分別為布力徑10號B座、布力徑10號C座、布力徑10號E座。

至於作為額外擔保人的兩間離岸公司，分別為開曼群島註冊的「Xinrong Limited」，和BVI公司「佳能企業」。其中「Xinrong Limited」與丁玉梅有關。

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外電早前報道，許家印被要求動用個人財產來紓緩恒大債務危機。彭博億萬富豪指數顯示，除現金和可剝離資產外，許家印持有的恒大及其恒大物業今年估值暴跌逾55%，目前約為30億美元。

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